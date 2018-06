Gevecht tijdens oudercontact: drie leraren gewond 26 juni 2018

Een 20-jarige man uit het Oost-Vlaamse Kalken (Laarne) riskeert tien maanden cel en 600 euro boete voor een vechtpartij tijdens een oudercontact op de toenmalige VIP-school in Gent, nu herdoopt tot Het Spectrum. Amateurbokser Onur I. sloeg een leerkracht knock-out, terwijl zijn jongere broer z'n klastitularis een klap gaf. Ook een derde leraar raakte gewond aan de schoolpoort. "Ik hoop op een rechtvaardige straf en wil excuses", zegt het slachtoffer dat het bewustzijn verloor. "Ondertussen heb ik alles kunnen plaatsen, maar na de feiten heb ik psychologische begeleiding nodig gehad." Zijn belager gaat voor de vrijspraak. Hij beweert dat hij handelde uit wettige zelfverdediging. "Hij had me bij m'n kap vast en zou me sowieso geslagen hebben." Uitspraak op 18 juli. De broer van Onur I. mag het in september uitleggen voor de jeugdrechter. (JEW)

