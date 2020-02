Exclusief voor abonnees Gevangenisvakbonden willen staken op 6 maart 26 februari 2020

De drie gevangenisvakbonden ACOD, ACV en VSOA hebben een stakingsaanzegging ingediend voor een 24 urenstaking op 6 maart. Daarmee willen ze protesteren tegen de minimale dienstverlening die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft opgelegd. Volgens de nieuwe regels kan er alleen nog gestaakt worden tien dagen nadat een aanzegging werd ingediend, en moet er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn waarbij minstens 70% van het personeel aanwezig is. De bonden zien daarin een aanval op het stakingsrecht. Ze overwogen eerst om uit protest nu vrijdag al te staken, maar besloten nu toch een stakingsaanzegging in te dienen conform de nieuwe wetgeving: eentje die een 24 urenstaking op 6 maart mogelijk moet maken. De komende dagen wordt beslist of die staking ook effectief doorgaat. "De minister mag dan wel denken dat hij het personeel in de gevangenissen monddood kan maken, maar wij gaan ons daar niet bij neerleggen", klinkt het bij de drie bonden. (IBO)

