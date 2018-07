Gevangenentransporten kosten 500.000 euro per jaar 27 juli 2018

Het transport van gevangenen kost België elk jaar iets meer dan een half miljoen euro. Dat blijkt uit recente cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Voor de transporten worden 153 voertuigen ingezet, verdeeld over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. "Het brandstofverbruik heeft in 2017 zo'n 203.091,63 euro gekost", antwoordde Geens op een vraag van Kamerlid Gautier Calomme (MR). "Het onderhoud van de voertuigen bedroeg 299.431,79 euro. Samen is dat 502.523,42 euro." Het aantal incidenten tijdens het transporteren van gevangenen is licht gestegen. In 2014 waren dat er 406, in 2017 426. (KAV)