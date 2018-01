Gevangenen zouden er smartphone mee kunnen opladen, dus blijft e-sigaret verboden in cel 30 januari 2018

Het verbod op e-sigaretten in de gevangenissen wordt vooralsnog niet opgeheven, als het van justitieminister Koen Geens (CD&V) afhangt. Groen-parlementslid Anne Dedry had daarover een vraag gesteld, omdat de elektronische sigaret de gedetineerden volgens haar kan helpen om uiteindelijk volledig af te kicken van tabak. "Maar de e-sigaret is niet erkend als middel om te stoppen met roken", zegt Geens. "En bovendien is het een veiligheidskwestie: met laders van e-sigaretten kunnen ook smartphones opgeladen worden." Volgens een cipier is dat laatste echter een drogreden. "Dat kan ook met sommige laders voor scheerapparaten", klinkt het in de Sudpresse-kranten. (BHL)

