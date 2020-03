Exclusief voor abonnees Gevangenen rebelleren tegen coronaregels: 6 doden 10 maart 2020

In 23 gevangenissen in Italië zijn protesten uitgebroken tegen de maatregelen om het virus buiten de muren te houden. Cipiers hebben over het hele land de opdracht gekregen geen bezoekers meer toe te laten. Bij de rellen zouden zes doden gevallen zijn. Het gaat onder meer om detentiecentra in het noorden (Bergamo, Venetië en Modena), maar ook in het zuiden (Bari en Napels). In Modena zouden enkele gevangenen ingebroken hebben in het medisch centrum en een overdosis aan medicijnen of drugs hebben genomen. In dezelfde gevangenis probeerden gedetineerden te vluchten en werd er brand gesticht. In Milaan (foto) en in Napels klommen gevangenen op daken. Zo'n 50 gedetineerden ontsnapten, 20 van hen waren gisteravond nog altijd op de loop.

