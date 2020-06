Exclusief voor abonnees Gevangenen laten briefje achter: 'Binnen 15-tal dagen terug' 10 juni 2020

De neven Davad Zukanovic (40) en Lil Ahmetovic (46) zijn vorige week met behulp van een brandslang ontsnapt uit de Rebibbia-gevangenis in Rome. 'We moeten onze kinderen beschermen en zijn binnen een vijftiental dagen terug', lieten ze doodleuk op een briefje achter. Hun kinderen zouden in de problemen zijn geraakt met een drugszaak. De twee zaten in de cel voor geweldloze misdrijven als fraude, en beloofden terug te keren wanneer hun zaakjes zijn geregeld.

