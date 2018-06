Gevangenen kunnen niet meer douchen door actie cipiers 28 juni 2018

De vakbonden van het gevangenispersoneel zitten vandaag opnieuw samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Intussen blijven de cipiers verder staken tegen de minimale dienstverlening die op de planning staat. De staking is al aan z'n tiende dag toe en dat leidt tot schrijnende toestanden binnen de celmuren. Serge Rooman, gewezen directeur van de gevangenissen van Merksplas en Hoogstraten en nu directeur van het opleidingscentrum voor penitentiaire beambten in Merksplas, schreef daarover een brief. "Vrouwen die al drie dagen op bed liggen, ze weten niet wanneer ze met hun kinderen mogen bellen", zegt Rooman. "Sommige vrouwen waren amper wakker te krijgen. Ze hadden geen zin meer om te eten, of om uit bed te komen. Ze sluiten zich psychologisch helemaal af." De meerderheid van de gedetineerden is sinds het begin van de staking niet uit de cel geweest. Wandelingen vinden niet of amper plaats, de meeste gedetineerden kunnen niet douchen." (KAV)

