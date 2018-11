Gevangenen bij afwezigheid arts op consultatie via computer 22 november 2018

In de gevangenis van het Luxemburgse Marche-en-Famenne zal volgend voorjaar een proefproject voor telegeneeskunde worden opgezet. Gevangenen zullen er tijdens de afwezigheid van het medisch personeel een dokter vanop afstand kunnen zien via een online videoconferentie. De teleconsultatie of e-consult achter tralies is een primeur voor België. Momenteel houdt een arts gedurende zo'n twee tot drie uur per dag consultatie in de gevangenis. Vooral wanneer er tussen 7 en 17 uur ook geen verpleegkundigen aanwezig zijn, kan de e-consultatie een meerwaarde betekenen. Voor artsen is een gevangenisbezoek ook vaak een erg tijdrovende aangelegenheid. De Orde van Artsen ondersteunt het project en wil het, indien positief beoordeeld, graag uitgebreid zien naar andere gevangenissen. (SPK)

