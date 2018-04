Gevangene verraadt vriendin en vader voor hij zelfmoord pleegt 06 april 2018

Een 38-jarige man die in de cel zat op verdenking van drugssmokkel heeft zelfmoord gepleegd en in zijn afscheidsbrief twee handlangers verraden. Volgens de Mediahuis-kranten bracht hij elementen aan die zijn vriendin (25) en haar vader (53) verdacht maakten. De gedetineerde zelf zat sinds begin dit jaar vast omdat hij lid zou zijn geweest van een internationale drugsbende. Wat zijn rol daarin precies was, is niet duidelijk. Na het lezen van de brief viel de politie binnen bij zijn vriendin en haar vader. De speurders vonden een grote som geld. De twee zijn opgepakt en aangehouden. Woensdag besliste de raadkamer om hen langer in de cel te houden.