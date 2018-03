Gevangene steekt twee cipiers neer in Gent: "Zeer ernstig geval van agressie" WSG/PLA

02 maart 2018

00u00 0 De Krant Twee cipiers in de gevangenis van Gent zijn gisternamiddag rond 17 uur neergestoken door een gevangene. "We spreken van een geval van zeer ernstige agressie waar één gedetineerde bij betrokken was", aldus woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver.

"De cipiers en de politie hebben de situatie zeer professioneel afgehandeld." De slachtoffers werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn niet in levensgevaar. Tegen de betrokken gedetineerde is alvast een klacht ingediend. "De nodige maatregelen zijn intern genomen, zowel ten aanzien van de gedetineerde als van de collega's. Ze kunnen indien nodig intern bijstand krijgen."

De politie en het parket Oost-Vlaanderen communiceren voorlopig niet over het incident. Het is nog niet duidelijk of de gedetineerde een mes of een geïmproviseerd wapen gebruikte.