Gevangene kiest... het hazenpad 27 mei 2019

In het Franse Eysses (Lot-et-Garonne) heeft een gevangene naar aanleiding van de Europese verkiezingen gisteren een dubbele keuze gemaakt. De man had toelating om tussen 10.30 en 12 uur zijn stem uit te brengen. In de plaats van terug te keren naar de gevangenis, koos hij nadien... het hazenpad.