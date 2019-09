Exclusief voor abonnees Gevangene gewond bij steekpartij 02 september 2019

In de gevangenis van Ieper is een gedetineerde gisternamiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Tijdens de wandeling raakten twee gevangenen met elkaar slaags. Plots diepte één van hen een scherp stuk hout op en haalde ermee uit. Het slachtoffer werd afgevoerd met een ambulance. Dat gebeurde onder begeleiding van de politie, die hem ook in het ziekenhuis bewaakt. De gedetineerde verkeerde niet in levensgevaar. Over de oorzaak van het incident was gisteravond geen duidelijkheid. (LSI)