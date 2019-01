Gevangene die langs voordeur ontsnapte na drie dagen gevat: "Ik wou familiaal probleem oplossen" 05 januari 2019

00u00 0

De gedetineerde die dinsdagochtend ontsnapte uit de gevangenis van Namen, is gisterennamiddag opgepakt. De 39-jarige Christian Lefevre werd gearresteerd bij een familielid in de buurt van Namen. Een getuige had hem zien binnengaan in de woning en verwittigde de politie. Lefevre was kalm en gedroeg zich niet agressief tegenover de agenten, verklaart het parket.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN