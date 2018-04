Gevangene daagt Staat voor rechter "50 gram vlees voor twee maaltijden, dat kan toch niet?" 25 april 2018

Daags nadat de advocaat van Marc Dutroux kloeg over de onmenselijke behandeling van z'n cliënt, daagt een gedetineerde uit Brugge om dezelfde reden de Belgische Staat voor de rechter. "Door het personeelstekort komt de leefbaarheid in de gevangenis in het gedrang", zegt zijn advocaat Nicholas De Mot. "Mijn cliënt krijgt niet de twee uur sport waar hij per week wettelijk recht op heeft. Hij krijgt soms voedsel dat niet meer vers is en bovendien zijn de porties veel te klein. Een potje vlees van 50 gram voor twee maaltijden? Dat kan toch niet?" Volgens de gevangene kunnen gedetineerden ook vaak geen opleiding volgen en krijgt hij niet de kans om zijn geloof als protestant te belijden. "Bovendien komt de reclassering in het gedrang omdat de dossiers te traag afgewerkt worden." De man hoopt nu via een procedure in kort geding een dwangsom van 250 euro per inbreuk te bekomen. (SDVO)

