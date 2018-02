Gevallen Oxfam-topman "Geen seksfeestjes, wel gedanst met prostituees" Hoe weet ik of goed doel wel goed genoeg is? 16 februari 2018

Voormalig Oxfam-baas Roland Van Hauwermeiren (68) ontkent dat hij heeft deelgenomen aan seksfeestjes. Hij geeft wél toe dat hij een relatie had met een Haïtiaanse vrouw, toen hij er aan de slag was voor de ngo. "Een fout waarvoor ik me diep schaam. Al was het een propere relatie met een volwassen, eerbare vrouw, géén prostituee." Anderzijds geeft de West-Vlaming toe dat hij "zo stom geweest is om in een dancing deel te nemen aan een feestje waarop de meisjes losbandig rondsprongen in schaarse kleding. Achteraf bleken dat prostituees te zijn." (KSN)

