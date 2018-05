Gevaarlijkste plaats in auto is midden op achterbank 14 mei 2018

Voor veel kinderen is het de favoriete plek in de auto: in het midden op de achterbank, zodat ze goed kunnen zien. Maar het blijkt de gevaarlijkste plaats om te zitten. Op 1.000 ongevallen vallen daar 111 doden, zo onderzocht het Waalse Instituut voor Verkeersveiligheid op basis van de ongevallenstatistieken van 2007 tot en met 2016. "Dat komt doordat oudere auto's op die plaats nog geen veilige driepuntsgordel hebben, maar slechts een riem die over het bekken gaat", aldus woordvoerder Belinda Demattia. Na de middenste stoel achteraan is de bestuurdersplaats de plek waar de meeste doden vallen: 101 op 1.000 ongevallen. De veiligste plaats is die achter de bestuurder. (SSL)