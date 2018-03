Gevaarlijke producten: 29% is speelgoed 13 maart 2018

Bijna een derde van de gevaarlijke producten die in Europa van de markt worden gehaald, is speelgoed. Zo blijkt de fidget spinner, het populaire hebbeding voor de speelplaats, niet altijd even geschikt voor jonge kinderen. Eén en ander blijkt uit het jaarverslag van Rapex, het waarschuwingssysteem waarmee de autoriteiten van de EU lidstaten elkaar kunnen inlichten over onderschepte gevaarlijke producten. Die producten voldoen niet aan de eisen en kunnen verwondingen veroorzaken of houden chemisch of verstikkingsgevaar in. Vorig jaar ging het om 2.201 waarschuwingen, een lichte stijging ten opzichte van 2016, toen er 2.044 waarschuwingen gelanceerd werden. Meer dan de helft van de gevaarlijke producten (53%) kwam uit China.

