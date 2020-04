Exclusief voor abonnees Getuigenis die blijft nazinderen 02 april 2020

Luk Alloo (57) zet zich vanavond onder meer in het spoor van een paardenchirurg en een kunstenaar, maar het verhaal dat het meest blijft kleven is dat van Violetta. De vrouw met twee kleine kinderen verzorgt thuis haar partner. De man is van een stelling gevallen en ligt al anderhalf jaar in coma, maar is volledig bij bewustzijn. Hij zit gevangen in zijn eigen lichaam en kan alleen maar reageren door met zijn ogen te knipperen.

