Exclusief voor abonnees Getrouwen van kroonprins vrijuit voor moord op Khashoggi 24 december 2019

00u00 0

In Saoedi-Arabië zijn vijf mensen ter dood veroordeeld voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Die werd in oktober 2018 om het leven gebracht in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Opvallender dan wie veroordeeld werd, is echter wie vrijuit mocht gaan. Zo vond de rechtbank in Riyad geen bewijs tegen de vroegere nummer twee van de inlichtingendiensten, generaal Ahmed al-Assiri - en werd de gewezen koninklijke adviseur Saoed al-Qahtani zelfs al voor het proces buiten vervolging gesteld. Daarmee ontspringen de voornaamste getrouwen van kroonprins Mohammed Bin Salman de dans. Volgens verscheidene westerse inlichtingendiensten, waaronder de CIA, heeft de kroonprins zelf wellicht de opdracht voor de moord gegeven. Maar dat ontkent hij. (GVV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis