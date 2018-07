Getrouwde Bart heeft een zoontje bij zijn geheime Chinese vriendin: "Ik ben geen bospoeper, maar als je thuis niet genoeg krijgt..." Annick Grobben

27 juli 2018

05u00 0 De Krant Vreemdgaan, is één ding. Er aan de andere kant van de wereld in het grootste geheim een vriendin én een kind op nahouden, een heel ander. Voor de gehuwde zakenman en handelsrechter Bart (59) is het nochtans - een bijna onwerkelijke - realiteit. "Maar schuldgevoelens? Nee. Mijn vrouw zou zich schuldiger moeten voelen dan ik. Mocht ik thuis genoeg liefde en aandacht krijgen, ik was het op een ander niet gaan zoeken."

Met zijn koffer in de hand loopt Bart op de Chinese luchthaven van Qingdao richting uitgang. Hij kent de weg. Die specifieke geuren van oosterse eetstalletjes dringen zijn neus binnen, hij denkt: 'Eindelijk, ik ben thuis.' Het krioelt van de mensen in de aankomsthal, maar al snel ontwaart hij Xiao Mei (42) en hun zoontje Jonas (7), die druk naar hem staan te zwaaien. "Papa! Ik heb een tekening gemaakt!'", joelt de kleine, met in zijn handjes een blad vol bonte draken. Het weerzien is zoals altijd emotioneel, maar nu snel de auto in voor de rit naar huis. Onderweg nog even stoppen aan een lokale markt, voor verse vis. Die zijn Chinese schoonmoeder niet veel later zal verwerken in het middagmaal.

Goed drie weken later staat Bart opnieuw op de luchthaven van Qingdao. Bij Xiao Mei staan de tranen in de ogen. "Kom, papa moet nu echt vertrekken, hij gaat weer voor lange tijd werken", sust ze de kleine Jonas. Een zoen en een knuffel, Bart stapt met zijn koffer naar de check-in. Retour via Shanghai naar Brussel, waar zijn wettige vrouw Ingrid (59) hem tien uur later zal opwachten. Zonder veel woorden stapt hij bij haar in de auto, een kus kan er al lang niet meer af. "Hoe was het werken in China?" "Goed." Lange stiltes terwijl ze in de file staan. "Morgen is het verjaardagsfeestje van de kleindochter, we moeten er om drie uur zijn", deelt zijn vrouw hem mee. "Oké." Bart heeft zijn knop al omgedraaid. Maar hij is nu al aan het aftellen tot hij opnieuw naar China kan vertrekken.

ONS MA DIT, ONZE PA DAT

BART: "Voor een goed begrip: ik ben géén bospoeper. Allesbehalve. In feite ben ik zelfs een brave man. Ik ben zeker niét getrouwd met het gedacht om vreemd te gaan. Ik was trouwens stapelverliefd op mijn toekomstige. Toen ik haar voor het eerst zag en haar schoonheid me van mijn sokken blies, wist ik: 'Verdorie, die moet ik hebben!' Ik was de gelukkigste man op de wereld toen we halverwege de jaren 80 trouwden. Alles ging goed in het begin. Tot de kinderen er kwamen. Vanaf dan telde ik voor mijn vrouw niet meer mee en heb ik nooit meer meegeteld. Het waren alleen nog de kinderen die telden. Dat is volgens mij ook de oorzaak van heel veel dubbele levens en echtscheidingen."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN