Exclusief voor abonnees Getoond dat dit Cercle nog lang niet uitgeteld is Sterke rentree De Belder 23 december 2019

De rode lantaarn is Cercle Brugge nog niet kwijt, maar de derde zege van het seizoen houdt groen-zwart wel in de race om het behoud. Tegen een weliswaar zwak acterend Zulte Waregem zette groen-zwart zijn beste prestatie van het seizoen neer, waarin een glansrol was weggelegd voor de wederoptredende Dylan De Belder. Op de openingsspeeldag tegen Standard uitgevallen met gescheurde ligamenten van de rechterenkel, maakte De Belder bij zijn terugkeer na vier maanden meteen oorlog.

