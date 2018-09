Getest: toppatissier zoekt lekkerste hazelnootpasta uit Nutella & co "Hoe meer hazelnoten, hoe lekkerder Stefan Vanderstraeten

01 september 2018

00u00 0 De Krant Een gezonde hazelnootpasta? Die bestaat niet. Maar als je dan toch eens naar zo'n zoete zonde grijpt, kan je maar beter meteen de lekkerste op je boterham uitsmeren. Wij schotelden toppatissier Joost Arijs elf potten voor.

Ere wie ere toekomt: Nutella was de allereerste op de markt. Als 'gedwongen' uitvinding, dan nog wel. Doordat de cacaobonen meteen na de Tweede Wereldoorlog peperduur waren, koos de Italiaanse bakker Pietro Ferrero als alternatief voor goedkopere hazelnoten, waarna hij in 1951 'Supercrema' lanceerde. Met zodanig veel succes dat Pietro's zoon Michele ook internationale slaagkansen voor de smeerpasta zag, een fabriek bouwde, een beter bekkende naam bedacht en in 1964 de allereerste pot Nutella van de band deed rollen.

Vandaag, ruim vijftig jaar later, blijft Nutella de onbedreigde marktleider, al laat de rest zich niet zomaar de, euh, pasta van het brood eten. Niet alleen de huismerken van de warenhuisketens, maar ook heel wat andere chocolademerken pakten intussen met een eigen hazelnootpasta uit. Of de beroemdste en bestverkochte ook met voorsprong de lekkerste blijkt? Om dat antwoord te kennen, stopten we de Gentse toppatissier en -chocolatier Joost Arijs - vroeger jarenlang aan de slag in driesterrenrestaurant Hof van Cleve - elf potten onder de neus.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN