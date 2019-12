Exclusief voor abonnees Getekende Weinstein strompelt naar rechtbank 07 december 2019

Harvey Weinstein arriveerde gisteren in belabberde toestand aan de rechtbank van Manhattan. De 67-jarige man leunde op zijn begeleiders om overeind te blijven. Weinstein, die moet voorkomen omdat hij door vijf vrouwen wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting, zag er volgens getuigen erg zwak uit. Hij was in de rechtbank voor een hoorzitting over zijn vrijheid op borg, omdat hij de voorwaarden volgens zijn aanklagers geschonden heeft. Hij zou het zendertje van zijn enkelband verschillende keren hebben thuisgelaten. Weinstein betaalde al een borg van een miljoen dollar - nu wil men die opgetrokken zien naar vijf miljoen dollar. (LVB)

