Getekend gelaat, gekraste ziel HET ONRECHT VAN DELFINE PERSOON 03 juni 2019

Als de winnaar niet mag winnen. Van de wereldpers tot oud-kampioenen: iedereen hekelt het onrecht dat Delfine Persoon zaterdagnacht is aangedaan. Ze verloor in de beroemde Madison Square Garden in New York de kamp tegen de Ierse Katie Taylor op punten, tot grote verbazing van de hele bokswereld. De ontgoocheling zit diep, heel diep. "Veel jurysporten zijn niet eerlijk", zuchtte ze gisteren. "Ik had het zelf moeten afmaken. Ik had Taylor er moeten uitslaan. En het erge is: ik had nog overschot." Vanochtend landt de politieagente op Zaventem. Met een getekend gelaat. "Wie me nu ziet, denkt dat ik veel slaag heb gekregen. Niks van. Dat komt van Katie Taylors hoofdstoten. Ze heeft vooral op mijn dekking gebokst." (VH)

