Exclusief voor abonnees Get Ready! brengt een ode aan Arno 05 februari 2020

00u00 0

Nathalie Meskens (37, foto) organiseert een muzikale aflevering van 'Beste Kijkers' vanavond. Samen met Get Ready! zet ze Belpop-icoon Arno in de bloemetjes. De Oostendenaar krijgt morgen een 'Lifetime Achievement Award' op de MIA's, en Meskens trommelde de boyband op voor een muzikale ode. Ook in de andere rondes gaat het er muzikaal aan toe. Panelleden Christoff, Belle Perez, Ruth Beeckmans en Sven De Leijer spelen 'HIT of SHIT', waarin ze filmpjes te zien krijgen van optredens die verkeerd lopen, en een 'Stop De Band'-ronde, waarin fragmenten uit de lang vervlogen muziekprogramma's 'Soundmixshow' en 'Tien Om Te Zien' zitten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis