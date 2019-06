Exclusief voor abonnees Gestresseerd? Dan uw hond ook 08 juni 2019

Honden nemen het gedrag van hun baasje over, zo wordt beweerd. Nu lijkt het erop dat ze ook hetzelfde voelen - tenminste, als het over stress gaat. Wetenschappers van de universiteit van het Zweedse Linköping bestudeerden 33 shetland-herdershouden en 25 bordercollies, en hun baasjes, allemaal vrouwen. Wat bleek? De verhoudingen van het stresshormoon cortisol in de haarmonsters van hond en eigenares bleken grote gelijkenissen te vertonen. Met andere woorden: gestreste vrouwen hadden een grotere kans om een zenuwachtige viervoeter te hebben. (SPK)