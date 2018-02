Gestorven Telenet-medewerker is slachtoffer van misdrijf 06 februari 2018

De 59-jarige werfinspecteur van Telenet die een week geleden dood werd aangetroffen in zijn appartement in Rumbeke, is in verdachte omstandigheden gestorven. Dat blijkt uit de huidige stand van het onderzoek. Hoewel het geen verder commentaar kwijt wil, onderzoekt het parket van Kortrijk naar eigen zeggen "een misdrijf". Het blijft dus koffiedik kijken of de alleenstaande Bernard Vermeulen, vader van twee volwassen kinderen, om het leven is gekomen door moord of doodslag, dan wel door een andere oorzaak. Het is niet ondenkbaar dat het slachtoffer vlak voor of op het moment van zijn overlijden in het gezelschap was van iemand. Die veronderstelling impliceert verschillende scenario's, gaande van al dan niet bewuste betrokkenheid bij het overlijden tot het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Verder onderzoek moet klaarheid brengen. (VHS)

