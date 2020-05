Exclusief voor abonnees Gestorven na droomcruise die nooit had mogen uitvaren Nancy Bisschop (50) 08 mei 2020

Nancy Bisschop uit het West-Vlaamse Beselare (Zonnebeke) stráálde toen ze begin maart afdaalde van de showtrap van de Costa Favolosa. Haar hele leven had ze van een cruise door de Caraïben gedroomd, en voor haar aanstaande 50ste verjaardag had ze er zichzelf op getrakteerd. Samen met een vriendin vertrok ze op 7 maart, maar na enkele dagen bleek het cruiseschip een ware Covid-19-broeihaard. Afgelopen maandag is Nancy gestorven aan een coronabesmetting die ze zo goed als zeker opliep aan boord van de Costa Favolosa. Ook drie andere Belgen die op het schip zaten, zijn intussen overleden en verschillende landgenoten liggen nog in het ziekenhuis. Vandaag dienen 78 Belgische passagiers een gezamenlijke klacht in tegen De Blauwe Vogel, het reisbureau dat de cruise organiseerde. "We vroegen voor vertrek of we niet beter zouden annuleren, maar er werd ons op het hart gedrukt dat alles veilig was. Deze cruise had nooit mogen uitvaren." (IBO)

