Gestopt door geniale Maradona Zo was het in 1986 10 juli 2018

25 juni 1986. De Rode Duivels hebben de groepsfase met Mexico, Irak en Paraguay maar op het nippertje overleefd als beste derde, maar daarna is het met een verjongd Belgisch elftal alleen maar beter gegaan: favoriet Sovjet-Unie van Belanov en Dasaev geëlimineerd na verlengingen (4-3), met de strafschoppen door tegen het sterke Spanje van Zubizarreta en Butragueño (1-1, 5-4 na penalty's). In het immense Aztekenstadion van Mexico City nemen de Rode Duivels het in de halve finale op tegen het Argentinië van Diego Armando Maradona. België is beducht voor de Argentijnse megaster, maar in de loop van het toernooi is ook het geloof in eigen kunnen gegroeid. En het had zomaar 1-0 kunnen en moéten worden, toen Jan Ceulemans halfweg de eerste helft Danny Veyt alleen op weg zette naar het Argentijnse doel. Maar Veyt wordt compleet ten onrechte afgevlagd door de Portugese lijnrechter Silva Valente. Jean-Marie Pfaff ontpopt zich tot de beste doelman van het toernooi, maar ook hij staat na de rust machteloos bij twee geniale momenten van Maradona. Maradona-België: 2-0. (RN)

