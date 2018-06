Gestolen vogelspin netjes teruggebracht naar school 12 juni 2018

Hadden de daders berouw of waren ze er inmiddels achter gekomen dat een vogelspin en een korenslang toch geen ideale huisdieren zijn? Feit is dat de dieven die op 20 mei vijf exotische dieren stalen uit de Gemeentelijke Tuinbouwschool in Merchtem, die beesten gisterochtend netjes terugbrachten. Ze werden in hun terraria gevonden aan de schoolpoort, in goede gezondheid. Toch speelt er mogelijk eigenbelang: de politie heeft al enkele verdachten in het vizier en die zouden door hun 'goede daad' op strafvermindering rekenen. De verdachten boden de dieren vorige week te koop aan en lieten daarbij hun contactgegevens achter. Het is niet bekend of er al arrestaties zijn verricht. (TVP)