Gestolen strafdossier alweer vermist Paniek in rechtbank 07 juni 2018

Even paniek in de Antwerpse rechtbank gisteren, bij de start van een zaak rond een gestolen drugsdossier. Het dossier over het gestolen dossier - volgt u nog? - bleek spoorloos. "Misschien is het gestolen", knipoogde een bijdehante advocaat. Een rondje bellen leerde dat de mappen op het hof van beroep lagen, zodat het proces - weliswaar met een uur vertraging - toch kon doorgaan. De beklaagden hadden zich in september vorig jaar bij de griffie aangemeld met de identiteitskaart van hun oom, een vermeend kopstuk van de drugsbende 'Mixers'. Ze wilden het strafdossier inkijken, maar smokkelden een groot aantal stukken in sporttassen naar buiten. Eén van de beklaagden bekende dat hij het dossier in de Schelde had gekieperd. Drie beklaagden riskeren vijf jaar cel wegens diefstal. (BJS)

HLN