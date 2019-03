Exclusief voor abonnees Gestolen Picasso na 20 jaar teruggevonden 27 maart 2019

Na twintig jaar heeft een Nederlandse kunstdetective een gestolen Picasso teruggevonden in Amsterdam. De 'Buste de Femme', een portret van Picasso's minnares Dora Maar, werd in 1999 gestolen op het jacht van een Saoedische sjeik in Frankrijk. Kunstdetective Arthur Brand kon het schilderij uit 1939 opsporen en heeft het overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij. In al die jaren zou het werk als onderpand hebben gediend bij wapen- en drugsdeals. 'Buste de Femme' behoorde tot Picasso's eigen collectie en werd nooit tentoongesteld of verkocht, en zou intussen zo'n 25 miljoen euro waard zijn. (AVA)

