Gestolen koersfietsen teruggevonden in Roemenië 11 augustus 2018

Het parket Halle-Vilvoorde heeft voor 40.000 euro aan koersfietsen en mountainbikes die vorig jaar gestolen werden uit speciaalzaken in ons land, gerecupereerd in Roemenië. De Roemeens-Moldavische bende sloeg toe in Beernem, Wetteren, Geraardsbergen, Diest, Lebbeke, Beringen, Borgworm, Eghezée en Florennes. De fietsen werden verpakt en in de aanhangwagen van een reisbus naar Roemenië overgebracht. De politie kon op 16 januari drie verdachten inrekenen. Tweeënhalve maand later trokken speurders naar Roemenië, waar ze een opkoper konden vatten. In zijn winkel werden 56 gestolen fietsen aangetroffen. (JEW)