Exclusief voor abonnees Gestolen Jaguar leidt naar loods vol wagens 17 september 2019

Een gestolen Jaguar E-Pace heeft de politie naar een loods vol 'verdwenen' wagens geleid in Zellik. Twaalf auto's werden in beslag genomen, net als allerlei machines om eraan te werken. Drie verdachten, van wie er twee via het dak probeerden te vluchten, werden gearresteerd. "Zij werden met behulp van een speurhond en een helikopter gevat", vertelt het parket. Het trio werd verhoord. Het is nog niet duidelijk wat hun aandeel in de zaak is.