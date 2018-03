Gestolen auto's tussen matrassen verstopt 10 maart 2018

Een bende die gestolen auto's naar Afrika smokkelde, is opgerold door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. De 8 Afrikaanse bendeleden verstopten de auto's in zeecontainers en trucks, en pakten ze in met matrassen om de voertuigen te beschermen.