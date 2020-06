Exclusief voor abonnees Gestage groei 26 juni 2020

Zowel wat uitgaven als inkomsten betreft, is de gestage groei van AA Gent de laatste jaren duidelijk merkbaar. In de periode voor 2015, het jaar dat de Buffalo's hun eerste landstitel pakten, gaf AA Gent iets meer dan vijf miljoen uit. De jaren nadien was dat gemiddeld 13,5 miljoen. We zijn nu nog niet eens eind juni en AA Gent spendeerde al 8,1 miljoen aan Botaka, Núrio en de definitieve overname van Kums. Qua transferinkomsten is het verschil nog een pak groter. Tussen 2012 en 2016 streek Gent gemiddeld 3,3 miljoen op. Tussen 2017 en nu was dat gemiddeld maar liefst 23,1 miljoen. En dan moet David nog vertrekken, voor een transfersom die niet onder 30 miljoen zal liggen. (KDZ)

