Gesprekken over terugkeer fans in stadion

In Duitsland wordt stilaan gesproken over de terugkeer van fans in de stadions volgend seizoen. Zo zaten de belangenvereniging van de supporters, de Duitse voetbalbond en de voetballiga samen om te praten over de manier waarop dat kan gebeuren. De huidige competitie wordt alvast zonder publiek afgewerkt. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we het publiek in het nieuwe seizoen geleidelijk aan weer binnen kunnen laten", aldus Horst Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken. "Wel met minder toeschouwers." (FDZ)

