Exclusief voor abonnees Gespot op Batibouw Onzichtbare kookplaat... WOONWERELD 07 maart 2020

00u00 0

De kookplaat met activeLight van Siemens versmelt als het ware met het werkblad. Het is de eerste kookplaat zonder traditionele markering van kookzones, bedieningspaneel en zelfs kader. Zodra het toestel ingeschakeld wordt, verandert het in een intuïtief beeldscherm en volgt de plaat de potten en de pannen. Afwerkingen in zwart graniet, kunststeen of keramiek.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis