Gespannen zitting over licentie Moeskroen 05 mei 2018

Het BAS kwam gisteren samen over de licentie van Moeskroen. De licentiecommissie had die toegekend, maar KV Mechelen had daarop bezwaar aangetekend. Het resultaat: zowel Moeskroen als de voetbalbond was gisteren in groten getale aanwezig op de zitting van het BAS, tegenover een paar advocaten van KVM. Naar verluidt verliep de zitting in een gespannen sfeer. Het BAS spreekt zich definitief uit voor 10 mei. De kans is zeer groot dat Moeskroen zijn licentie gewoon behoudt. (NVK)

