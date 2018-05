Gesloten centrum voor gezinnen opent in juli 15 mei 2018

Over anderhalve maand worden in het gesloten centrum in Steenokkerzeel vijf woningen voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen geopend. De maatregel ligt gevoelig: het is al van 2008 geleden dat in ons land nog kinderen zonder papieren vastgehouden werden. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) ziet de wooneenheden als laatste redmiddel om hardleerse ouders en hun kinderen uit te wijzen, maar wil ze ook gebruiken om gezinnen op te sluiten die aan de grens worden tegengehouden en een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. (IVDE)