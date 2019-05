Exclusief voor abonnees Gesloten asielcentrum Holsbeek mag nog niet gebruikt worden 27 mei 2019

Het gesloten asielcentrum voor 50 alleenstaande uitgeprocedeerde vrouwen in Holsbeek, dat ministers De Block en Geens op 7 mei plechtig openden, kan voorlopig nog niet in gebruik genomen worden vanwege opmerkingen van de brandweer. "Het verslag vermeldt een aantal werken dat nog moet uitgevoerd worden zoals de vervanging van een brandwerende deur en blusinstallatie in de keuken", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "Er dienen ook nog een aantal keuringsattesten overgemaakt. Het gaat dus niet om onoverkomelijke zaken of structurele gebreken. Men verwacht dat in de loop van juni al de eerste kamers in gebruik kunnen genomen worden en dat het gebouw nadien stelselmatig volledig kan worden opgevuld."

