Geslaagde oefenstage voor Red Dragons 03 september 2018

De nationale volleybalmannen hebben er een geslaagde oefenstage opzitten in Nederland. Ze sleepten in twee onderlinge oefenduels twee keer een tiebreak uit de brand. Vrijdag trok Oranje na een 0-2-achterstand toch nog aan het langste eind terwijl de Red Dragons zich zaterdag de betere toonden. België nam opnieuw de beste start en liep uit tot 0-2, maar Nederland knokte zich andermaal terug. In de vijfde set schakelden de Belgen een versnelling hoger: 11-15. Bondscoach Anastasi zag vooral zijn hoekspelers schitteren. Kapitein Deroo was goed voor 16 punten terwijl Rousseaux (21 ptn) het nog een stuk beter deed. Middenspelers Verhees en Van de Voorde scoorden met elk elf stuks verre van slecht. In de hoofdaanval wisselden Van den Dries (6 ptn) en Tuerlinckx (11 ptn) mekaar weer af. Volgende week spelen de Belgen nog in en tegen Polen - waar Vital Heylen coach is. Zaterdagavond volgt dan nog de uitwuifmatch in Aalst tegen Australië. (MPM)

