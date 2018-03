Geslaagde comeback voor Williams en Azarenka 10 maart 2018

00u00 0

404 dagen na haar laatste WTA-wedstrijd won Serena Williams donderdagnacht in Indian Wells haar eerste officiële wedstrijd als mama. De 36-jarige kampioene haalde het met 7-5, 6-3 van Zaryna Dyas (WTA 53) en speelt in de tweede ronde tegen Kiki Bertens (WTA 29). "Ik heb niet zo heel veel druk op mezelf gelegd", zei Williams. "Ik heb niets te verliezen en alles te winnen. Ik speel tennis met plezier en weet dat, wat er ook gebeurt, ik sterk sta in het leven. Het was trouwens mijn moment nog niet om op pensioen te gaan. Het was anders wel een mooie manier geweest (Williams was zwanger toen ze op de Australian Open haar 23ste grandslamtitel won, red). Maar ik weet gewoon dat mijn verhaal nog niet gedaan is." Victoria Azarenka (WTA 206), die haar eerste match speelde sinds Wimbledon 2017, haalde het met 6-4, 6-2 van Heather Watson (WTA 70). De Wit-Russische, die in een vechtscheiding is verwikkeld en daardoor niet kan reizen, speelt in de tweede ronde tegen Sloane Stephens (WTA 13). Elise Mertens (WTA 22) kwam gisterenavond voor het eerst in actie tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 55). (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN