Gesjoemel met WK-stadion waar Rode Duivels spelen 03 april 2018

De Russische miljardair Sijavoedin Magomedov (49) is gearresteerd op verdenking van verduistering van overheidsgelden, onder meer rond de bouw van het voetbalstadion in Kaliningrad voor het komende WK. Ook zijn broer zit vast. In dat stadion wordt op 28 juni de laatste groepswedstrijd van Groep G gespeeld tussen Engeland en België. Magomedov zou in totaal 2 miljard roebel (28,5 miljoen euro) verduisterd hebben en blijft zeker tot eind mei in voorlopige hechtenis. Hij ontkent alle beschuldigingen. Maar de speurders zijn ervan overtuigd dat een bedrijf van Magomedovs imperium Summa de grondwerkzaamheden ten behoeve van de stadionbouw slecht en te langzaam heeft uitgevoerd. De Arena Baltika, die op een drassige ondergrond is opgetrokken, geldt door de grote vertraging als zorgenkindje van het WK, dat op 14 juni begint.

