Gesjoemel met houdbaarheidsdata in kippenvleesbedrijf 15 mei 2018

De zaakvoerders van groothandel en uitsnijderij in kippenvlees Smits uit Heist-op-den-Berg zitten in de cel voor informaticafraude, fiscale valsheden en gesjoemel met de btw. Alles kwam in een stroomversnelling na een klacht bij voedselagentschap FAVV. "Naar aanleiding van aangiftes van etiket- en factuurfraude", zegt het parket. Zo zou er gesjoemeld zijn met de vervaldata op het vlees, zijn er vragen omtrent de hygiëne en zouden gewone kippen verkocht zijn als biokippen. Bedrijfsleiders Stefan C. (47) en Bénédicte P. (37) werden zaterdag thuis opgepakt. De voedselveiligheid zou nooit in het gedrang gekomen zijn, maar onderzoek moet dit nog uitwijzen. Het bedrijf werd preventief gesloten. (TVDZM)

