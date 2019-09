Exclusief voor abonnees Gesjoemel bij FIFA-awards? 27 september 2019

00u00 0

Lionel Messi werd maandag voor de zesde keer verkozen tot beste voetballer ter wereld, maar enkele stemgerechtigden claimen dat er geknoeid is met hun keuze. Zo beweert Juan Barrera, de kapitein van Nicaragua, dat hij helemaal niet voor Messi heeft gestemd, terwijl de FIFA dat wel verklaart. De trainer van het Soedanese elftal, koos naar eigen zeggen voor Salah, maar op het officiële document staat dat hij voor Messi gestemd had. En ook bij Egypte stellen ze zich vragen. Ahmad Elmohamady en Shawky Ghareeb, respectievelijk de aanvoerder en de coach van het Afrikaanse land, merkten op dat hun keuze voor Salah als nummer één niet werd geregistreerd. "Omdat hun handtekening in hoofdletters stond, was hun stemformulier ongeldig", aldus de FIFA. (GVS/ABD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis