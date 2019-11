Exclusief voor abonnees Geschorste Vormer mee als... mental coach 26 november 2019

Zelfs niet-speelgerechtigd is hij cruciaal, Ruud Vormer. Zijn rol de komende uren: z'n ploegmaats mentaal bijstaan en op scherp zetten. Mental coach for a day, zeg maar. "Elk procentje dat kan helpen - ook naast het veld - is belangrijk", beseft Clement. "Als we spreken over details, wel, dít kan ook een element zijn dat op het einde de doorslag kan geven. Ik ben heel blij dat Ruud mee is. Nu, voor alle duidelijkheid: hij moest mee van mij", grijnsde Clement nog.

