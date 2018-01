Geschorste Nainggolan met vinger gewezen na thuisnederlaag 00u00 0

De beslissing om Radja Nainggolan disciplinair te schorsen na zijn dronken gedrag tijdens nieuwjaarsnacht brak AS Roma sportief zuur op. Zonder Nainggolan verloor Roma zaterdag thuis tegen een tot tien man herleid Atalanta pijnlijk met 1-2, al zal ook het gemis van de geblesseerde Daniele De Rossi meegespeeld hebben dat het op het middenveld voor geen meter liep. Nainggolan keek vanop de tribune naast boegbeeld Francesco Totti (foto PN) toe. Een deel van het publiek nam Nainggolan op de korrel, bij het verlaten van de hoofdtribune spelde een misnoegde fan hem de les. Volgens sportief directeur Monchi is de zaak-Nainggolan nu wel van de baan. Hij is ook geen voorstander om de Rode Duivel in de winterstop te versassen naar het Chinese Guangzhou Evergrande, dat 40 miljoen euro bood. "Nainggolan blijft bij ons met hetzelfde vertrouwen als altijd." Nainggolan kreeg een hart onder de riem van zijn vriend Miralem Pjanic van Juventus: "Het is spijtig voor Radja, niet kunnen meespelen is nooit fijn.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee