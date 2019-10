Exclusief voor abonnees Geschillencommissie wil extra getuigen 19 oktober 2019

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB heeft beslist de debatten over de gestaakte Limburgse derby te schorsen tot 7 november. STVV kwam gisterenmiddag als eerste aan bod in het bondsgebouw. De Kanaries pleitten bij monde van advocaat Johnny Maeschalck voor een forfaitscore in hun voordeel. Racing Genk van zijn kant haalde aan dat de voorgeschreven procedures niet correct gevolgd werden. De match tussen STVV en Genk werd op 28 september bij een 3-3-stand gestaakt, nadat beide supportersgroepen zich hadden misdragen. Bondsprocureur Kris Wagner bleef bij zijn vordering: de wedstrijd herspelen achter gesloten deuren met een aftrek van twee punten, een boete van 5.000 euro én een bijkomende wedstrijd voor beide ploegen zonder publiek. Genk stelde dat er geen overleg geweest is met de veiligheidsverantwoordelijke van de Kanaries, zoals reglementair is voorgeschreven. Bijgevolg vindt de landskampioen dat de gevorderde straffen niet kunnen worden opgelegd. De Geschillencommissie wil nu eerst de veiligheidsverantwoordelijke van STVV én de hoofdverantwoordelijke van de politie horen alvorens uitspraak te doen. (KDZ)

