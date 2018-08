Geschillencommissie iets milder voor Govea 29 augustus 2018

00u00 0

De Geschillencommissie bracht de schorsing voor Omar Govea terug tot twee speeldagen effectief en eentje voorwaardelijk met een boete van 2.500 euro. Antwerp had verzet aangetekend tegen de minnelijke schikking van het Bondsparket. Dat eiste een effectieve schorsing van drie speeldagen. De clubadvocaat pleitte aanvankelijk voor de onontvankelijkheid van de vordering omwille van de hele chaos rond de indicatieve tabel, maar daar ging de Geschillencommissie niet op in. Antwerp kan nu nog beroep aantekenen en dan komt de zaak vrijdag opnieuw voor. Als de Great Old met de sanctie instemt, mist Govea de twee eerstvolgende matchen tegen Anderlecht en Zulte Waregem. Er liep ook een zaak tegen Antwerp omdat de fans in Moeskroen Bengaals vuurwerk ontstaken. Het Bondsparket eiste hierin een boete van 3.000 euro, maar Antwerp vroeg en kreeg uitstel. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN